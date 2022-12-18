Российская актриса Анна Хилькевич повторила танец «Уэнсдэй» в черном купальнике в Дубае

Российская актриса Анна Хилькевич повторила вирусный танец Уэнсдэй из одноименного сериала. Артистка в черном купальнике поддержала популярный тренд и опубликовала видео своего зажигательного танца в социальных сетях.

Фолловеры Анны достойно оценили ее выступление на одном их пляжей в Дубае. Они написали, что Хилькевич настоящая красотка.

Ранее танец Уэнсдэй повторили немало российских знаменитостей, в том числе Клава Кока, Карина Кросс, Ирина Слуцкая, ее 12-летняя дочь. Тимур Родригез и Эвелина Бледанс тоже станцевали под трек из из семейки Аддамс. Отличилась Катя Сафарова и многие другие.

Подметим, что за две недели после премьеры телесериал Тима Бертона вошел в ТОП-10 самых популярных англоязычных шоу сервиса Netflix. На YouTube запускали беспрерывную трансляцию с плясками главной героини. Исполняет роль Уэнсдэй Аддамс Дженна Ортега, которая в фильме веселится на дискотеке под песню The Cramps «Goo Goo Muck». Пользователи TikTok делают вирусные видеоролики с применением трека Леди Гаги «Bloody Mary», который был выпущен в 2011 году.