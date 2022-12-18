Российские артисты поделились своими планами на Новый год 2023

Российские артисты рассказали где, с кем и как они собираются отметить Новый год. Кто-то из знаменитостей признался, что полетит отмечать праздник за рубеж, а кто-то мечтает о простых, но важных вещах.

Поклонники Любови Успенской удивились её желаниям на новогодние праздники. Певица заявила, что она скорее хочет нарядить новогоднюю ёлку, украсить дом новогодними лампочками, включить рождественскую музыку. Также Любовь Залмановна планирует приобрести подарок для дочери Татьяны. Как отметила артистка, она готова даже окунуться в объятия Деда Мороза, но не дряхлого старика.

Александр Серов отметил, что пока не знает, где именно будет праздновать Новый год. Скорее всего, праздник он встретит на работе. Серов подчеркнул, что будет выступать на новогодних концертах и поздравлять снегурочек. Главное, чтобы семье певец не забыл купить подарки.

Глюкоза сообщила, что вместе со своими детьми и супругом планирует полететь в Индию. Путешествие для семьи обойдётся в два млн рублей.

Что касается Сергея Лазарева, то он собирается заняться подготовкой подарков для детей. Исполнитель отметил, что его наследники неизбалованные, поэтому не просят дорогих презентов. подарков для детей. Исполнитель отметил, что его наследники неизбалованные, поэтому не просят дорогих презентов.