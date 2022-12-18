Сергей Лазарев приставал к Лере Кудрявцевой с поцелуями за кулисами шоу

В Москве в субботу, 18 декабря, торжественно с размахом открылась новая, самая современная и технологичная концертная площадка под названием Live Arena. Она способна вместить до 11 тысяч посетителей.

Российские артисты устроили настоящее фееричное шоу, режиссером которого выступил Андрей Болтенко, тем самым вызвав восторг у всех присутствующих. К примеру, рэпер Мот спел под пиротехническое шоу, а Сергей Лазарев буквально парил над сценой.

Ведущими мероприятия стали Лера Кудрявцева и Вячеслав Макаров, который известен зрителям как участник КВН и телешоу "Маска". Сергея Лазарева, привыкшего видеть рядом с Лерой Кудрявцевой, в этот раз не было, поскольку он задействован сразу в нескольких номерах.

Как призналась знаменитая блондинка, она переживала за певца во время его выступления.

"Мне не страшно, к высоте я давно привык. Я таким образом держусь на расстоянии для того, чтобы тебя не растерзать своими поцелуями. Сейчас за кулисами я к тебе приду!" — пошутил артист.