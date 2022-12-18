Шоу «Звезды в Африке» 3-й сезон 15-й выпуск: чем закончился долгожданный финал

На ТНТ состоялся долгожданный финал проекта «Звезды в Африке. Битва сезонов». Позади остались два месяца испытаний, столкновения с тварями, голода. До финала дошли представители 2-х лагерей.

В финальном, решающем испытании Юля Гаврилина допустила три ошибки, а Карина Кросс — одну. Антон Филипенко не ошибся ни в чем. Таким образом, 37-летний артист и стал победителем третьего сезона «Звезд в Африке».

Карина и Юля были расстроены, поскольку не смогли закрепить за командой «красных» звание победителя. Напомним, Антон изначально был в «синей» команде. Только после того, как все соплеменники покинули шоу, он вынужденно перешел к своим соперникам. Но парень сразу заявил, что если он победит, то как «синий».

После окончания состязания Кросс призналась, что она полностью пустая и хочет домой. Гаврилина заявила, что она недовольна победителем. Сам Филипенко, хотя обрадовался, отреагировал сдержанно. В качестве приза актер получил 5 миллионов рублей, которыми распорядится по своему желанию.