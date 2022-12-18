Yandex.RTB

Шоу «Звезды в Африке» 3-й сезон 15-й выпуск: чем закончился долгожданный финал

Image 16+
Шоу «Звезды в Африке» 3-й сезон 15-й выпуск: чем закончился долгожданный финал
Знаменитости
Фото из открытых источников

На ТНТ состоялся долгожданный финал проекта «Звезды в Африке. Битва сезонов». Позади остались два месяца испытаний, столкновения с тварями, голода. До финала дошли представители 2-х лагерей.

В финальном, решающем испытании Юля Гаврилина допустила три ошибки, а Карина Кросс — одну. Антон Филипенко не ошибся ни в чем. Таким образом, 37-летний артист и стал победителем третьего сезона «Звезд в Африке».

Карина и Юля были расстроены, поскольку не смогли закрепить за командой «красных» звание победителя. Напомним, Антон изначально был в «синей» команде. Только после того, как все соплеменники покинули шоу, он вынужденно перешел к своим соперникам. Но парень сразу заявил, что если он победит, то как «синий».

После окончания состязания Кросс призналась, что она полностью пустая и хочет домой. Гаврилина заявила, что она недовольна победителем. Сам Филипенко, хотя обрадовался, отреагировал сдержанно. В качестве приза актер получил 5 миллионов рублей, которыми распорядится по своему желанию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Юлия Барановская спровоцировала слухи о романе с дизайнером Игорем Чапуриным

Сегодня, 20:26

Шоу «Звезды в Африке» 3-й сезон 15-й выпуск: чем закончился долгожданный финал

Сегодня, 20:12

Мигель рассказал о конфликте с Аллой Пугачевой и заявил, что разочарован работой с ней

Сегодня, 18:24

Мигель из проекта Танцы на канале ТНТ рассказал о причинах своего побега из Украины в 2014 году

Сегодня, 18:17

Особняк Пугачевой в деревне Грязь под Москвой был построен на месте свалки

Сегодня, 18:01

Актриса киноленты «Ворошиловский стрелок» Анна Синякина посвятила себя карьере в театре

Сегодня, 17:43

Григорий Лепс вернулся на сцену и впервые высказался после уличной драки в Петербурге

Сегодня, 17:34

Татьяна Навка ожидает возвращения Ивана Урганта на Первый канал

Сегодня, 17:28

Автор многих хитов Аллы Пугачевой композитор Александр Зацепин прекратил сотрудничество с певицей

Сегодня, 17:03

Исполнитель РФ Сергей Лазарев приставал к Лере Кудрявцевой с поцелуями за кулисами шоу

Сегодня, 16:51

Жена Пескова Навка подтвердила слухи о тяжелом состоянии онкобольной актрисы Заворотнюк

Сегодня, 16:41

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о серьезном заболевании у актера Марата Башарова

Сегодня, 16:34

Мария Максакова: СССР задолжал Лайме Вайкуле не только невыплаченные гонорары

Сегодня, 15:49

Психолог Розенберг рассказала об ошибках Бузовой и Пермяковой в выборе мужчин

Сегодня, 15:48

Стало известно, почему Влада Кадони увольняют с поста ведущего шоу «Дом-2»

Сегодня, 15:10

Американская компания Netflix может продлить на второй сезон сериал «Уэнсдей» в 2023 году

Сегодня, 15:07

CT NEWS: Певица Жанна Фриске обязана своим успехом Андрею Губину

Сегодня, 13:56

Телеведущая Роза Сябитова шокировала публику откровениями о ток-шоу «Давай поженимся»

Сегодня, 13:51

Ксения Собчак заявила, что Дмитрия Рогозина затравили за патриотическую песню «Сарматушка»

Сегодня, 13:38

Украинский певец Андрей Данилко оскорбил президента России на нацотборе на «Евровидение-2023»

Сегодня, 13:30

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Вдова Кобзона ответила певице Монеточке, отправившей хейтеров на концерт покойного артиста
  • 16-12-2022, 14:27

Вдова Кобзона ответила певице Монеточке, отправившей хейтеров на концерт покойного артиста

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отозвалась на постыдный пост Елизаветы Гырдымовой (известная под сценическим псевдонимом

Ходаковский заявил, что на передовой фронта есть трусость и вранье
  • 16-12-2022, 13:18

Ходаковский заявил, что на передовой фронта есть трусость и вранье

О том, что влияет на ситуацию на фронте, помимо техники и вооружения, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В своем

«Тяжелая сексуальная зависимость»: Пригожин высказался о руководстве Financial Times
  • 16-12-2022, 20:25

«Тяжелая сексуальная зависимость»: Пригожин высказался о руководстве Financial Times

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на намерения журналистов Financial Times выпустить материал о том, как он якобы нарушает санкции США и ЕС. По

Опубликованы редкие пикантные фото со звездой «Иронии судьбы» польской актрисой Барбарой Брыльской
  • Вчера, 09:32

Опубликованы редкие пикантные фото со звездой «Иронии судьбы» польской актрисой Барбарой Брыльской

В преддверии Нового года многие россияне пересматривают кинофильм "Ирония судьбы". В ленте одну из главных ролей сыграла Барбара Брыльска. Многие

Пригожин и Кудрявцева устроили драку в первый день съемок программы «Звезды сошлись»
  • 16-12-2022, 12:58

Пригожин и Кудрявцева устроили драку в первый день съемок программы «Звезды сошлись»

Продюсер Иосиф Пригожин в своем Телеграм-канале рассказал о пикантных подробностях записи первого выпуска телешоу "Звезды сошлись". Этот выпуск вышел

Кого назвали победителем в шоу «Новая битва экстрасенсов» на канале ТНТ
  • Сегодня, 03:11

Кого назвали победителем в шоу «Новая битва экстрасенсов» на канале ТНТ

На минувшей неделе началось голосование за самого сильного участника 23 сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов». Результаты опроса стали известны

Новости партнеров
Новости партнеров
Норин заявил, что затягивание начала зимнего наступления грозит катастрофой для ВС РФ
  • 16-12-2022, 11:18

Норин заявил, что затягивание начала зимнего наступления грозит катастрофой для ВС РФ

России необходимо срочно начинать зимнее наступление, уверен военный эксперт Евгений Норин. В интервью Украина.ру он заявил, что сейчас ВСУ борется

В центре Петербурга коммунальщики сбрасывали снег с крыши дома на припаркованные автомобили
  • Вчера, 08:33

В центре Петербурга коммунальщики сбрасывали снег с крыши дома на припаркованные автомобили

Жительница дома № 20в на набережной Карповки в Петроградском районе Северной столицы пожаловалась на коммунальщиков, сбрасывавших снег при уборке

NYT: США помешали Киеву убить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО
  • Сегодня, 09:53

NYT: США помешали Киеву убить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО

Запад помешал Украине убить начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Путин пообщался с Моди
  • 16-12-2022, 13:38

Путин пообщался с Моди

В администрации российского президента сообщили о проведенных им переговорах с руководителем индийского правительства и некоторых решениях касательно