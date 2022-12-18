Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отозвалась на постыдный пост Елизаветы Гырдымовой (известная под сценическим псевдонимом
О том, что влияет на ситуацию на фронте, помимо техники и вооружения, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В своем
Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на намерения журналистов Financial Times выпустить материал о том, как он якобы нарушает санкции США и ЕС. По
В преддверии Нового года многие россияне пересматривают кинофильм "Ирония судьбы". В ленте одну из главных ролей сыграла Барбара Брыльска. Многие
Продюсер Иосиф Пригожин в своем Телеграм-канале рассказал о пикантных подробностях записи первого выпуска телешоу "Звезды сошлись". Этот выпуск вышел
Лера Кудрявцева много лет дружит со всеми звездами российского шоу-бизнеса. В последнее время блондинка резко высказывается в адрес некоторых коллег.
России необходимо срочно начинать зимнее наступление, уверен военный эксперт Евгений Норин. В интервью Украина.ру он заявил, что сейчас ВСУ борется
Жительница дома № 20в на набережной Карповки в Петроградском районе Северной столицы пожаловалась на коммунальщиков, сбрасывавших снег при уборке
Запад помешал Украине убить начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).
В администрации российского президента сообщили о проведенных им переговорах с руководителем индийского правительства и некоторых решениях касательно
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