Стало известно, как сейчас выглядит звезда кинофильма «Ворошиловский стрелок» Анна Синякина

Актриса Анна Синякина стала известной на всю страну после выхода на экраны художественного фильма режиссёра Станислава Говорухина, по мотивам книги писателя Виктора Пронина "Женщина по средам" "Ворошиловский стрелок".

Трагедия Кати Афониной, которую и сыграла 16-летняя актриса, затронула всех без исключения. Роль в кинофильме стала первой серьезной ролью для девушки в кино. Хотя до этого у нее был небольшой опыт съемок. Так, еще 15-летнем возрасте Анна дебютировала в ленте "День полнолуния".

После роли Кати Синякина снялась в нескольких картинах, но предпочла посвятить себя театру, где до сих пор работает. Она является ведущей актрисой, задействованной во многих постановках.

Летом Анне исполнился 41 год. Она чудесно выглядит. Продолжает много работать и, по всей видимости, не собирается завершать свою творческую карьеру.