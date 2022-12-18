Стало известно, почему Влада Кадони увольняют с поста ведущего шоу «Дом-2»

Любителей реалити-шоу «Дом-2» на днях сразила неприятная новость. Из любовного проекта уходит ведущий Влад Кадони.

По информации СМИ, телеведущий не только покидает проект, но уходит с телеканала «Ю». Причина увольнения. по предварительным данным, веская.

Оказывается, Кадони начал вести на канале «ТВ-3» программу «Наследники и самозванцы». Продюсеры реалити «Дом-2» не смогли простить ему предательства, поэтому решили попрощаться с ведущим.

Помимо того, Влад вместе с бывшим генеральным продюсером нескончаемой телестройки Алексеем Михайловским и экс-шеф-редактором программы «Бородина против Бузовой» Татьяной Светловой хотят запустить собственный телевизионный проект на канале «ТВ-3».

Отмечается, что новое ток-шоу форматом очень похоже на «Пусть говорят». Пилотный выпуск уже готов и вскоре выйдет на широкие экраны.

Влад Кадони пришел на проект в 2009 году. В 2011 году стал «Человеком года», но после этого добровольно покинул известную телестройку. В 2015 он вернулся, но уже в статусе ведущего.