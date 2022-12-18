Жена Пескова Навка подтвердила слухи о тяжелом состоянии онкобольной актрисы Заворотнюк

Олимпийская чемпионка РФ Татьяна Навка прокомментировала тяжелую болезнь Анастасии Заворотнюк. Как отметила фигуристка, она помогает морально и материально супругу онкобольной актрисы - Петру Чернышову.

Навка работает вместе с Чернышевым давно. Мужчина принимает участие в ледовых проектах и является близким другом Татьяны. Она говорит о нем, как о справедливом и добром человеке.

«Петр — это моя опора, помощник, партнер. Я счастлива, ведь у Пети теплая интеллигентная харизма, он принц. Он невероятной души человек, очень порядочный», — говорит спутница пресс-секретаря российского президента.

Спортсменка также подчеркнула, что фигуристу сейчас действительно тяжело, но он со всем справляется. Супруга Пескова верит, что актриса вскоре поправится.

«У нас было в Москве шоу, мы все деньги перевели в помощь Петру. Мы все поддерживаем его, мы с ним рядом. Мы верим в том, что тяжелые испытания выправятся. Я всегда рядом, он знает это», - заявила Навка.

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