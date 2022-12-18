Татьяна Навка ожидает возвращения Ивана Урганта на Первый канал

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка в интервью Надежде Стрелец на Ютуб заявила, что ей очень жаль шоумена и телеведущего Ивана Урганта.

По словам фигуристки, произошло какое-то недоразумение.

«Я думаю, он вернется на Первый канал. Он же ничего плохого не сделал, он ничего не сказал такого, насколько знаю. Я уважаю Ивана. Мне кажется иногда, что он не должен исчезать», - сказала Навка.

При этом спортсменка осудила коллег Ивана Урганта, которые себе позволили агрессивные высказывания в адрес российских граждан.

«Есть люди, которые ведут себя просто отвратительно. Они родились в России, зарабатывали здесь деньги, они получили возможность себя здесь реализовывать. Они должны с уважением отнестись к родине», - добавила Татьяна.