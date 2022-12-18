Телеведущая Роза Сябитова шокировала публику откровениями о ток-шоу «Давай поженимся»

Главная телесваха России Роза Сябитова сделала громкое заявление о съемках свадебного ток-шоу «Давай поженимся!». С лета 2008 года популярная программа выходила в эфиры «Первого канала».

Как выяснилось, продюсеры передачи заставляли телеведущую быть самым раздражающим персонажем. По словам Розы, образ навязчивой, не особо грамотной, резкой женщины-сплетницы ничего общего с ней не имеет. По сценарию шоу, Сябитова должна была менять тембр голоса, чтобы он звучал всегда максимально неприятно.

«Я ведущая развлекательных проектов, могу себе позволить стеб или неправильно выражать мысли. Мне тяжело приходилось специально путать падежи для того, чтобы стать ближе к народу. Нужен был акцент, «буратиний» тембр голоса, - отметила ведущая.

Кстати, свою телевизионную карьеру 60-летняя Роза Сябитова начала в 2007 году. Она являлась ведущей телешоу «Ищу любовь» на канале «Стрим-ТВ». Также известная российская сваха принимала участие в «Добром утре» на Первом канале.