38-летний российский актёр «Универа» Андрей Гайдулян вылечился от рака в ФРГ

Андрей Гайдулян, знаменитый актер театр аи кино, приехал в Москву из Кишинева. Парень, поступив в Институт современного искусства, соглашался на любые роли. Однако работы у начинающего артиста было мало.

В 2007 году ему наконец-то улыбнулась удача. Андрей получил одну из главных ролей в молодежно телесериале "Универ". Съемки многосерийного фильма продолжались несколько лет подряд. Сериал стал очень популярным, а создатели проекта придумали его спинофф "СашаТаня", главную роль в нем тоже сыграл Гайдулян.

Но в 2015 году, на самом пике славы актеру был врачи поставили страшный диагноз - это лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы). Звезда отправился на лечение в ФРГ, где он прошел несколько курсов химиотерапии. В 2016 году онкологическое заболевание отступило.

"Болезнь меня сильно меня. Я полностью пересмотрел взгляды на жизнь, наконец-то осознал реальную цену жизни. Понял это и решил помогать бороться с раком другим", — поделился 38-летний Гайдулян.