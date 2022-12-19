Журналисты издания Sohu считают, что Российская Федерация дала сильный ответ на введение западными государствам очередного, уже девятого по счету, пакета санкционных мер. Они отметили нанесение нового удара по объектам украинской энергетической инфраструктуры почти сразу после принятия в европейском союзе новых санкций.

Также аналитики указали, что вооруженные силы Российской Федерации начали проводить широкие учения в Калининградской области, в которых задействованы разные виды войск: флот, авиация, береговые соединения. Журналисты отмечают, что этот регион России расположен географически очень неудобно для государств блока НАТО.

Авторы публикации считают, что ЕС вступили в противостояние, которое ведет для них только к усилению кризисов в разных сферах.