Yandex.RTB

Хазин выразил мнение о положении Трампа

Image 16+
Хазин выразил мнение о положении Трампа
В Мире
Фото из открытых источников

Экономист Хазин считает, что занимавший ранее должность президента США Трамп не одержит победу на следующих выборах политического руководителя государства в 2024 году. Он считает, что такая вероятность еще была до проведения промежуточных выборов в американский законодательный орган. 

Если бы представители республиканской партии получили большинство в обеих палатах конгресса, то, по мнению Хазина, такие итоги укрепили бы позиции Трампа. Однако само поражение республиканцев в сенате, считает эксперт, показало проблемы у этой партии.

С другой стороны, Хазин полагает, что представители основных влиятельных сил США собираются в будущем проводить новую концепцию политического строя государства, в которую Трамп не вписывается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Хазин выразил мнение о положении Трампа

Сегодня, 09:43

Журналисты Sohu рассказали о противостоянии ЕС и РФ

Сегодня, 08:33

Китайские политологи выразили мнение о целях США в украинском кризисе

Вчера, 20:28

В Молдавии проведен митинг

Вчера, 16:43

Журналист выразил мнение о международном положении Польши

Вчера, 14:08

Бербок выступила за изменение названия одного из государственных залов

17-12-2022, 17:23

Журналист Караева выразила мнение о ситуации в ЕС в связи с санкциями

17-12-2022, 12:13

Бернс выразил мнение о приложении TikTok

17-12-2022, 08:28

Путин пообщался с Моди

16-12-2022, 13:38

В российском посольстве в США прокомментировали новые санкции

16-12-2022, 08:28

Европейские государства закупают российский сжиженный природный газ

14-12-2022, 21:58

Китайские журналисты выразили свое мнение об отношениях между США и ЕС

14-12-2022, 12:38

В СМИ обсуждаются сообщения вокруг Китая и Индии

14-12-2022, 09:43

Лукашенко провел назначения в правительстве

13-12-2022, 16:08

Западные государства сделали заявление по вопросу цены на нефть из России

13-12-2022, 09:18

Салливан рассказал о санкциях по отношению к Российской Федерации

13-12-2022, 08:43

Согласно опросу, большинство американцев не хотят, чтобы Байден выдвигал свою кандидатуру на следующих выборах

12-12-2022, 17:33

Сербский премьер-министр отреагировала на выступление немецкого министра иностранных дел

12-12-2022, 15:38

Российский посол рассказал о ситуации в британских СМИ

11-12-2022, 12:28

В ЕС расследуется коррупционное дело вокруг законодательного органа

10-12-2022, 15:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Вдова Кобзона ответила певице Монеточке, отправившей хейтеров на концерт покойного артиста
  • 16-12-2022, 14:27

Вдова Кобзона ответила певице Монеточке, отправившей хейтеров на концерт покойного артиста

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отозвалась на постыдный пост Елизаветы Гырдымовой (известная под сценическим псевдонимом

Ходаковский заявил, что на передовой фронта есть трусость и вранье
  • 16-12-2022, 13:18

Ходаковский заявил, что на передовой фронта есть трусость и вранье

О том, что влияет на ситуацию на фронте, помимо техники и вооружения, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В своем

«Тяжелая сексуальная зависимость»: Пригожин высказался о руководстве Financial Times
  • 16-12-2022, 20:25

«Тяжелая сексуальная зависимость»: Пригожин высказался о руководстве Financial Times

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на намерения журналистов Financial Times выпустить материал о том, как он якобы нарушает санкции США и ЕС. По

Опубликованы редкие пикантные фото со звездой «Иронии судьбы» польской актрисой Барбарой Брыльской
  • 17-12-2022, 09:32

Опубликованы редкие пикантные фото со звездой «Иронии судьбы» польской актрисой Барбарой Брыльской

В преддверии Нового года многие россияне пересматривают кинофильм "Ирония судьбы". В ленте одну из главных ролей сыграла Барбара Брыльска. Многие

Пригожин и Кудрявцева устроили драку в первый день съемок программы «Звезды сошлись»
  • 16-12-2022, 12:58

Пригожин и Кудрявцева устроили драку в первый день съемок программы «Звезды сошлись»

Продюсер Иосиф Пригожин в своем Телеграм-канале рассказал о пикантных подробностях записи первого выпуска телешоу "Звезды сошлись". Этот выпуск вышел

Жена Пескова Навка подтвердила слухи о тяжелом состоянии онкобольной актрисы Заворотнюк
  • Вчера, 16:41

Жена Пескова Навка подтвердила слухи о тяжелом состоянии онкобольной актрисы Заворотнюк

Олимпийская чемпионка РФ Татьяна Навка прокомментировала тяжелую болезнь Анастасии Заворотнюк. Как отметила фигуристка, она помогает морально и

Новости партнеров
Новости партнеров
Норин заявил, что затягивание начала зимнего наступления грозит катастрофой для ВС РФ
  • 16-12-2022, 11:18

Норин заявил, что затягивание начала зимнего наступления грозит катастрофой для ВС РФ

России необходимо срочно начинать зимнее наступление, уверен военный эксперт Евгений Норин. В интервью Украина.ру он заявил, что сейчас ВСУ борется

В центре Петербурга коммунальщики сбрасывали снег с крыши дома на припаркованные автомобили
  • 17-12-2022, 08:33

В центре Петербурга коммунальщики сбрасывали снег с крыши дома на припаркованные автомобили

Жительница дома № 20в на набережной Карповки в Петроградском районе Северной столицы пожаловалась на коммунальщиков, сбрасывавших снег при уборке

NYT: США помешали Киеву убить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО
  • Вчера, 09:53

NYT: США помешали Киеву убить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО

Запад помешал Украине убить начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Путин пообщался с Моди
  • 16-12-2022, 13:38

Путин пообщался с Моди

В администрации российского президента сообщили о проведенных им переговорах с руководителем индийского правительства и некоторых решениях касательно