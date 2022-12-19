Хазин выразил мнение о положении Трампа

Экономист Хазин считает, что занимавший ранее должность президента США Трамп не одержит победу на следующих выборах политического руководителя государства в 2024 году. Он считает, что такая вероятность еще была до проведения промежуточных выборов в американский законодательный орган.

Если бы представители республиканской партии получили большинство в обеих палатах конгресса, то, по мнению Хазина, такие итоги укрепили бы позиции Трампа. Однако само поражение республиканцев в сенате, считает эксперт, показало проблемы у этой партии.

С другой стороны, Хазин полагает, что представители основных влиятельных сил США собираются в будущем проводить новую концепцию политического строя государства, в которую Трамп не вписывается.