Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на намерения журналистов Financial Times выпустить материал о том, как он якобы нарушает санкции США и ЕС. По
Запад помешал Украине убить начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).
Жительница дома № 20в на набережной Карповки в Петроградском районе Северной столицы пожаловалась на коммунальщиков, сбрасывавших снег при уборке
Известный исполнитель Жан Милимеров на телевизионном шоу «Суперстар! Возвращение» канала НТВ исполнил хит «Я буду помнить» музыканта Владимира
В преддверии Нового года многие россияне пересматривают кинофильм "Ирония судьбы". В ленте одну из главных ролей сыграла Барбара Брыльска. Многие
На минувшей неделе началось голосование за самого сильного участника 23 сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов». Результаты опроса стали известны
Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Бербок выступила с инициативой переименования одного из залов в здании министерства. Эта комната
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на обращение бизнесмена Евгения Пригожина, попросившего прислать в Петербург
Журналист Караева для агентства РИА Новости собрала материал, на основании которого доказывает, что внутри европейского союза наметился раскол по
В издании Financial Times опубликована статья, автор которой проанализировал внешнеполитическое положение Польши на текущий момент. Он считает, что в
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