Песков рассказал о переговорах между Путиным и Лукашенко

Пресс-секретарь российского президента Песков сообщил, что между Путиным и политическим руководителем Белоруссии поддерживаются регулярные связи, они часто общаются между собой. Это заявление Песков сделал на фоне визита Путина в столицу Белоруссии.

Он отметил, что российский президент в течение долгого времени не приезжал в соседнее государство, поскольку продолжалась пандемия коронавируса. Однако, подчеркнул Песков, в продолжение всех этих месяцев Путин и Лукашенко регулярно общались по телефону. При этом, отметил пресс-секретарь, содержание разговоров всегда отличалось высокой степенью насыщенности в плане количества обсуждаемых вопросов и разных тем.

«Путин и Лукашенко постоянно общаются, общаются очень насыщенно в плане содержания. Сейчас представилась возможность прилететь в Минск», – заявил Песков.

Ранее сообщалось в аэропорту в Минске Лукашенко лично встретил Путина.