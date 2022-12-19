73-летняя Народная артистка РФ Алла Пугачева сняла парик и показала реальное состояние своих волос

Алла Борисовна Пугачева в настоящее время ведет активный образ жизни в Израиле. Артистка успела побывать на концерте Земфиры и Zivert, поужинаьт в фешенебельных ресторанах, прогулять по пляжу, позировать на вилле у бассейна. При этом певица назвала своих хейтеров холопами и рабами, намекнув таким образом, что они ей совершенно не интересны.

В Сети появилось новое фото Примадонны. На снимке она позировала вместе с Андреем Макаревичем* и сыном Гарри. Артистка светилась от счастья.

Фанаты обратили внимание на то, что из замка в подмосковной деревне Грязь Алла Борисовна с собой привезла весь гардероб. Пугачева умело скрывает фигуру под балахоном. Свой образ она дополнила стильной фуражкой. При этом певица сняла парик, показав свое реальное состояние волось. Они тонкие, сильно истонченные и чуть ниже плеч. Фолловеры

пишут:

«Тончайшие сопельки мхом повисли»,

«Состричь нужго это сено на кончиках»,

«При всем уважении, выглядит она с такой прической неопрятно»,

«Как будто голову не мыла месяцами»,

«Куда дела парик?»,

«Иссушенные кончики, там что стилистов не нашлось у Аллы?»