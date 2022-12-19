Актер Марат Башаров заявил, что доверять уехавшим из России артистам больше нельзя

Известный актер театра и кино и телеведущий Марат Башаров сыграл во МХАТе им. Горького в спектакле «Нежданно-негаданно» по мотивам Валентина Распутина о событиях 90-х годов. По словам лауреата Государственной премии России, эта постановка Галины Полищук является актуальной и созвучной сегодняшнему дню, така как «сегодня РФ вновь хотят посадить на цепь, как медведя в рассказе Распутина».

Башаров высказался на счет того, что некоторые артисты решили уехать из страны.

«Я их не сужу, хотя и не понимаю такого поведения. Родина, мать твоя, дала жизнь тебе, воспитала, дала бесплатно образование. В детский сад здесь ходил, в школу, медпомощь оказывалась. Забыли всё уже? И когда этой родине что-то угрожает, то сразу же собрали чемоданчик и уехали? Если ты так поступаешь с родной страной, то завтра ты так поступишь с родными, близкими, детьми и родителями. В конце концов ты можешь так поступить сам с собой. Это самое страшное. Такому человеку не верю больше, он не уважает себя. Поэтому Бог судья всем. Я уезжать не собираюсь никуда», - заявил актер.