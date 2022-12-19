Актриса Яна Поплавская считает, что Иван Ургант может скоро вернуться на российское ТВ

Актриса Яна Поплавская в своем Телеграме написала о том, что уехавшие из РФ звезды шоу-бизнеса вскоре вернутся на родину из-за «жажды славной, сытной жизни». Актриса в том числе высказалась об Иване Урганте, который всеми способами пробивает себе дорогу назад на телевидение.

Артистка считает шоумена предателем, который не смог построить жизнь за рубежом и теперь желает вернуть прежнее место на отечественном ТВ.

"Ургант очень хочет домой. Что случилось? Неужели не нашлось ни одной страны, где можно зарабатывать не меньше и жить не хуже? Наверное не нашлось. Нужно понимать, что следом за ним потянется целая цепочка таких же «испугавшихся», сбежавших в трудный для страны момент "

Отметим, что Яна негативно относится ко всем знаменитостям, покинувшим РФ и поливающим грязью за границей свою страну (Чулпан Хаматовой, Пугачевой, Земфире). Она надеется, что эти люди никогда назад не вернутся, а публика очень скоро позабудет о них.

Поплавская также не может себе представить, как опальные артисты смогут вернуться назад к обычной жизни и снова работать на центральных телеканалах. По мнению актрисы, в РФ без них есть немало талантливых артистов, журналистов, режиссеров, которые ничего не боятся.