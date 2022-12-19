E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, где один из них погиб

В зоне СВО (специальной военной операции) погиб 24-летний мужчина из населенного пункта Пристань (Свердловская область) Константин. Его брата-близнеца Алексея даже не отпустили на похороны с фронта, пишет портал E1.RU.

Родные погибшего сообщили, что 27 сентября был мобилизован Константин. Его брат на тот момент отбывал наказание в колонии в Нижнем Тагиле. Он был осужден на 2,5 года за кражу денег с карты и мотоцикла.

Алексей, когда узнал, что его родной брат мобилизован, решил подписать контракт с ЧВК «Вагнер». Парень заявил, что хочет быть там же, где родственник.

Сестра военных Алена рассказала, что они даже не успели завести семьи и детей. Теперь одного нет в живых, а второго не отпускают домой, даже на прощание с братом. Родные уже обращались в «Вагнер» через властей, чтобы Алексея отпустили. Там отказали, сказав, что посещение любых мероприятий бойцами не представляется возможным. Военкомы на это повлиять никак не могут. Мать боится потерять еще одного ребенка.

Похоронили погибшего уральца в родном поселке 16 декабря. В свидетельстве о смерти дата стоит 30 октября, то есть тело мобилизированного везли полтора месяца.