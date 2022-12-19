Ирина Салтыкова разругалась с Лерой Кудрявцевой и Стасом Пьехой в прямом эфире НТВ

В очередном выпуске вокального проекта "Суперстар! Возвращение" Ирина Салтыкова выступила с песней своего экс-супруга "Белая ночь". Но номер и исполнение артистки совершенно не поразил судей.

Между членами жюри и певицей произошел еще один конфликт. Как призналась Лера Кудрявцева, её исполнение Ирины не зацепило. Салтыкова в свою очередь резко предложила звездной блондинке в таком случае поставить ей ноль за выступление.

"Сейчас поставлю, если ты попросишь!" — ответила Лера.

Стас Пьеха же отметил, что композицию "Белая ночь" хорошо спеть может кто угодно. Таким образом он хотел похвалить вокалистку, но та его слова встретила в штыки.

"Назвал меня "кто угодно"! Это вообще нормально?! Какую программу ты меня тактично, так сказать, это самое… Это очень некрасиво, скажу тебе честно!" — ответила Ирина.

Стас попросил звездную участницу, чтобы она не мешала ему высказаться и не заводилась раньше времени. Пьеха заявил, что певица попыталась "ужалить" его.