Из телешоу «Суперстар! Возвращение» убрали Ирину Салтыкову, исполнившую песню бывшего мужа «Белая ночь»

На канале НТВ вышел седьмой выпуск третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение». Оставшимся шести участникам предстояло исполнить песни 90-х. Темой выпуска была заявлена «Дискотека нашей юности».

Ирина Салтыкова исполнила «Белую ночь», с которой обрел популярность ее экс-супруг Виктор Салтыков. Она призналась, что не спрашивала у бывшего разрешения для ее исполнения.

Кудрявцеву выступление артистки не зацепило. «Поставь ноль!» – сказала блондинке певица, отметив, что спела она идеально.

Далее Ирина поспорила со Стасом Пьехой. Он назвал песню «бомбезной» и что ее споет хорошо кто угодно. Исполнительница не согласилась с формулировкой «кто угодно». Она упрекнула судью в предвзятости. Распутиной не хватило энергии, но, по ее мнению, композиция подошла Салтыковой

Соседов обычно благосклонен к вокалистке, но в этот раз поставил 1 балл. Он заявил, что ожидал другого прочтения и отметил, что Салтыкова снова выбрала простой материал, который подходит ей по типажу и голосу. Итоговая оценка – 6 баллов. Подведенные итоги оставили на последней строчке Салтыкову (48 баллов). В ответ певица не произнесла ни слова. На прощание она лишь исполнила песню Преснякова «Замок из дождя», которую хотела спеть в очередной программе.