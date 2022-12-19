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Критик Рудченко считает, что Лайма Вайкуле потеряла все после из отъезда РФ

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Критик Рудченко считает, что Лайма Вайкуле потеряла все после из отъезда РФ
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Фото из открытых источников

Сбежавшая из России певица Лайма Вайкуле громко заявила о том, что она содержала весь СССР за счет гонораров с выступлений и продажи альбомов с песнями. Оперная дива Мария Максакова поддержала коллегу. Она указала, что Советский Союз даже недоплатил в свое время латвийской исполнительнице.

Слова певицы о «содержании» Советского Союза являются популистским заявлением. В этом уверен продюсер Павел Рудченко. Музыкальный эксперт отметил, что Вайкуле, выступая с громкими речами, пытается притянуть внимание общественности и отработать западные деньги.

«У нее не получается существовать на то состояние, которое она имеет. Монетизировать творчество уже не может, так как после ухода с российского рынка потеряла все. Сейчас Лайме негде выступать, может дать несколько концертов на родине. Но много денег на подобных выступлениях не заработает. Это исключительно для поддержания штанов», — объясняет Рудченко.

Продюсер считает, что артистка таким образом хочет выкрутиться из сложной ситуации. Она себя ведет как современные блогеры. То есть пытается занять информационное пространство, притягивая внимание публики, чтобы окончательно его не потерять.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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