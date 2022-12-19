Лера Кудрявцева раскритиковала народную артистку Роксану Бабаян на телешоу «Суперстар»

Сейчас на канале НТВ идет нешуточная борьба между участниками телешоу «Суперстар». В борьбу за первое место включились семь артистов. В новом конкурсном дне выпуск был посвящен «дискотеке нашей юности». Артисты дали новое дыхание забытым песням. Они сменили аранжировку и внесли в треки свое видение. Но не все справились с этим заданием.

Роксана Бабаян выбрала хитШуры «Отшумели летние дожди». Ее исполнение совершенно не понравилось ведущей Лере Кудрявцевой и певцу Стасу Пьехе.

Как отметила блондинка, номер был скучным и неинтересным. По мнению Леры, номер не сложился. Танцоры были отдельно, а Роксана была отдельно.

«Это самый худший номер в истории шоу», – сказала Кудрявцева Бабаян.

За свое выступление она получила всего шесть баллов. Во столько же судьи оценили Ирину Салтыкову с песней «Белая ночь». Именно она и покинула проект.