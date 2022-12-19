Евгения Медведева рассказала, как на неё повлияло предательство блогера Дани Милохина

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как на неё повлияло предательство блогера Дани Милохина. По словам спортсменки, тренировки с новым ее партнером вынудили тренироваться несколько дней подряд без сна.

Однако девушке очень повезло, ведь в паре с ней на "Ледниковом периоде" оказался очень талантливый актер Федор Федотов. Он великолепно сыграл свою роль в кинофильме "Серебряные коньки". Федор и Евгения за короткий срок смогли наладить катание, о чем говорит их положение в итоговой таблице. В настоящее время Федотов и Медведева на третьем месте.

Мы с постановщиками потеряли не менее десяти рабочих дней, в суете искали мне нового партнера. Вынуждены тренироваться ночью по 3-4 часа.

Несмотря на такие успехи пары на ледовом шоу успехи, многие считают, что фигуристка за подобный поступок вряд-ли когда-то простит Дане Милохину.

Напомним, спустя несколько выпусков "Ледникового периода" блогер уже был в Дубае. Оттуда тиктокер записал видео, в котором рассказал, что он устал и не получает удовольствия от данного проекта.