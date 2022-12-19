«Мисс мира-2008» Ксения Сухинова продемонстрировала идеальную фигуру спустя три месяца после родов

«Мисс мира-2008» Ксения Сухинова родила первенца. Все девять месяцев модель скрывала, что готовится стать матерью. 21 августа она родила сына, которого назвала Артем. Мальчик появился на свет в частной элитной клинике во Франции — под присмотром самых лучших врачей.

Имя отца ребенка Ксения не раскрыла. Но пользователи Сети предположили, что избранник красотки — бизнесмен Юрий Шефлер, которого еще называют «водочным королем». Никто слухи эти не подтверждал. Первые снимки сына 34-летняя Сухинова показала через несколько дней после родов.

На днях «Мисс мира-2008» опубликовала видеоролик в облегающем платье с разрезом. Выглядела молодая мама максимально эффектно. В таком образе модель появилась на вечеринке в честь дня рождения фитнес-блогера Таши Смит.

Стоит сказать, что Ксения находится в прекрасной физической форме. При этом звезда не истязает себя диетами. Она много тренируется и не пропускает занятий в зале.