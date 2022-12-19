МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта дала прогноз по СВО ВС РФ на Украине на 2023 год

Наступающий 2023 год для человечества окажется непростым. В этом уверена участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова. По словам провидицы, в мире началась регуляция перенаселения и она продолжится, пишет МК.

Пожары, тайфуны и землетрясения на нашей земле - это реакция на перенаселение. Чума в свое время также началась не на пустом месте. Пандемия Covid не случайно началась именно в Китае, самой густонаселенной стране. Как говорит экстрасенс, в следующем году появится еще одно грозное заболевание, но оно будет намного хуже, чем ковид. К счастью, в России вируса не будет. Но странам Запада и Азии будет в этом плане непросто. 2023 год будет трудным для США. Америку ждут сильные штормы и тайфуны.

Что касается РФ, то в стране будут проблемы с лесными пожарами. Но в целом этот год для России сложится неплохо. Все станут свидетелями постепенной развязки существующего нынче конфликта на Украине, так как кролик участников СВО ВС РФ в обиду не даст.