Певец РФ Дима Билан отказался от употребления алкогольных напитков из-за болезни

Российский певец, автор песен и киноактер Дима Билан бросил пить. Отказался от употребления алкогольных напитков артист после неприятных инцидентов. В программе "Ты не поверишь!", которая выходит на канале НТВ, исполнитель высказался о своей проблеме со спиртным.

Не секрет, что в минувшем году Дима появился пьяным на выступлении в Самаре. В качестве своего извинения позже Билан дал бесплатный концерт в этом городе. Как считает вокалист, он сполна искупил свою вину перед зрителями.

Также заслуженный артист РФ был в нетрезвом состоянии на концерте в Казахстане примерно год назад. Тогда он посмотрел на себя со стороны и твердо решил изменить жизнь. Сладкоголосый красавчик решил завязать с алкоголем.

"Знаете, иногда бывает странно, что человек не пьет, никогда не выпивал и не знает этого опыта в жизни. У него не было, он всю соль жизни не познал. Я познал истязание себя после этого поступка. У меня в тот момент обстоятельства были непростые", — объясняет артист.

Также Дима Билан поделился тем, как он справляется с желанием выпить. Он полностью погрузился в работу. Также исполнитель строит дом.