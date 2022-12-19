Певец SHAMAN удивил публику микрофоном в узких штанах во время исполнения песни «На заре»

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), похоже, не на шутку разошелся. Артист стал себе позволять лишнего на своих концертах. Так, последнее выступление исполнителя прошло в весьма пикантной обстановке.

Артист поразил присутствующих зрителей своей выходкой. Во время выступления SHAMAN засунул себе микрофон в узкие штаны. Фотографии с микрофоном в брюках быстро разлетелись по Сети.

Несмотря на то, что такое решение было оправдано, ведь он хотел попросту освободить себе руки, далеко не все поклонники оценили такой жест и не всем фанатам понравилось такое фривольное поведение любимца. Некоторые интернет-пользователи сочли выходку вульгарной.

Но певцу было очень удобно. Он смог с легкостью хлопать.

Пользователи не сдерживались в комментариях.

Мда... Похабненько так

Упал в глазах народа

Видите, в каких штанишках пляшет — наверное ищет продюсера

Даже неудобно смотреть

В узких таких штанах, какой стыд.