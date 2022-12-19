Певица Маша Распутина растрогала 59-летнюю Лолиту песней про её историю любви

Певица Маша Распутина принимает участие в музыкальном телевизионном шоу "Суперстар! Возвращение". Артистка выступает в проекте в качестве члена жюри.

Однако в новом выпуске программы она появилась на сцене и спела трогательную композицию о любовной драме певицы Лолиты. Исполнительница спела хит "Иллюзия зрения". Она отметила, что номер посвящен телеведущей шоу Лолите и одному из её экс-возлюбленных. При этом Распутина предпочла не раскрывать имя мужчины.

"Для меня он был братом, для нее он был всем, но в то же время иллюзией зрения!" — сказала Маша.

Лолита не смогла сдержать слез во время выступления своей коллеги. Как призналась 59-летняя вокалистка, у нее даже на некоторое время схватило сердце от такого пронзительного исполнения.

Кстати, расчувствовался после номера Маши Распутиной также музыкальный критик Сергей Соседов.