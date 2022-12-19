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Пригожин обратился в Госдуму к Сергею Миронову после отказа Беглова в захоронении героя ЧВК «Вагнер» на Алее Славы

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Пригожин обратился в Госдуму к Сергею Миронову после отказа Беглова в захоронении героя ЧВК «Вагнер» на Алее Славы
Санкт-Петербург
Бизнесмен Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к депутату Государственной думы, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову с просьбой помочь с захоронением бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Меньшиков героически погиб 17 ноября 2022 года при выполнении боевой задачи в рамках проведения спецоперации ВС РФ на Украине, напомнил предприниматель. При этом администрация губернатора Санкт-Петербурга отказалась хоронить бойца на Аллее Славы Белоостровского кладбища. 

Учитывая ситуацию, в которой сегодня находится Россия, отказ Смольного является вопиющим нарушением всех допустимых морально-этических норм, считает Пригожин.

Бизнесмен напомнил, что Меньшиков до последнего дня эффективно и мужественно защищал интересы Родины, за что был посмертно награжден медалью «За отвагу».

«Эти отважные герои заслужили воинские почести при погребении», — говорится в письме, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин прокомментировал отказ Смольного похоронить участника СВО на Аллее Героев, заявив, что в городе происходит беспредел. По его словам, отказ Смольного — это вопиющая ситуация, требующая разрешения на правительственном уровне. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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