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Пригожин раскритиковал Монеточку за ее видео о покойном Кобзоне

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Пригожин раскритиковал Монеточку за ее видео о покойном Кобзоне
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Фото из открытых источников

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин возмутился словами Монеточки, которая ранее посоветовала критикам ее вокала «сходить на концерт к Иосифу Кобзону».

«Предлагаю ей самой «сходить на концерт Кобзона». До Кобзона ей как до луны, разменная Монеточка. То, что она говорит, – просто свинство».

Супруг Валерии напомнил, что в памяти россиян Иосиф Давыдович остался «великим человеком в истории культуры». По словам Пригожина, он был «мощной, яркой, дипломатической личностью».

Продюсер убежден, что Монеточка имя умершего артиста использовала только ради хайпа.

«Она так привлекает к себе внимание. Это вина ее родителей, которые воспитали такую дочь. Что можно ждать от таких людей? Имени нет, одно погоняло».

Напомним, ранее Елизавета Гырдымова (настоящее имя исполнительницы) заявила, что она «специально» упомянула Кобзона в обращении к ее недовольным фанатам.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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