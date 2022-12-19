Российский фигурист Петр Чернышев сильно изменился за годы болезни супруги Анастасии Заворотнюк

Пообщаться с Петром Чернышевым, который полностью закрылся от прессы, —это большая удача для журналистов. Надежде Стрелец повезло и она смогла поговорить со спортсменом.

Надежда застала Петра во время тренировки очередного ледового телешоу Татьяны Навки, в котором он является одним из главных участников. В конце декабря для фигуристов наступает горячая пора, ведь зрители очень любят новогодние спектакли. Петр не только давно катается в шоу Навки, но и помогает ей в режиссировании, продюсировании. Поэтому он с интересом рассказал о том, как В РФ строится этот бизнес. На канале «Стрелец-молодец» на Ютуб Чернышев поделился впечатлениями о сотрудничестве.

Поклонники отметили, что прославленный 51-летний фигурист за последние годы очень сильно изменился. Его волосы поседели, появились морщины, а глаза наполнились грустью.