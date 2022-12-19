Сергей Соседов заявил, что Алла Борисовна Пугачева выходила замуж только за малышей

Известная певица Катя Лель в эфире телевизионного шоу «Суперстар! Возвращение», которое выходит на канале НТВ, исполнила композицию Ирины Аллегровой «Странник».

Выступление артистки заставило удариться в воспоминания одного из членов жюри проекта. Речь идет о музыкальном критике Сергее Соседове. Эксперт вспомнил, что этот хит российский композитор Игорь Николаев написал специально для Аллы Борисовной Пугачевой. Впрочем, Примадонне этот текст не понравился текст, она отказалась песню исполнять.

При этом Соседов изящно уколол певицу, заговорив о ее личной жизни.

«Песня «Странник» написана Игорем Николаевым специально для Аллы Пугачевой, однако ей не понравилось слово «мой малыш». Она сказала: «ну, что это – это малыш». Хотя затем выходила замуж только за малышей. Это было написано задолго до того. Тогда Николаев переключился на Ирину Аллегрову. Артистка спела песню, и она стала настоящим хитом», — высказался критик.