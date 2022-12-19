Спортивно-интеллектуальное телешоу «Вызов» на канале ТНТ продлили на второй сезон

Спортивно-интеллектуальное телешоу «Вызов» продлили на второй сезон. Об этом заявили представители канала ТНТ.

В передаче принимают участие 12 звезд отечественного шоу-бизнеса, а также 12 молодых талантов из мира науки. Все они приехали в Карелию для того, чтобы себя испытать на прочность и завоевать немалый денежный приз. Победителями первого сезона реалити-проекта «Вызов» стали борец Торнике Квитатиани и ядерный физик Екатерина Щеглова.

В следующем сезоне телезрителей ждут новые герои, тяжелые челленджи на интеллект, силу с элементами реалити. Директор канала ТНТ Тина Канделаки шоу назвала самым «неоспоримым успехом» для телевидения. Она всех уверила, что новый сезон программы будет еще ярче, еще интереснее.

«Для нас совершенно очевидно то, что мы должны принять вызов снова. Причем в этот раз этот вызов будет сложнее, поскольку одно дело оказаться на вершине, а другое дело там удержаться», — отметила Канделаки.