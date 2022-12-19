StarHit: Григорьев-Апполонов намерен забрать сына у своей бывшей жены

Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина прожили вместе 18 лет. За это время у супругов родились двое сыновей пары. Старший сын Иван после развода остался жить с отцом. Теперь певец хочет забрать у экс-возлюбленной младшего наследника Артемия.

В 2019 году некогда крепкий звездный союз распался. Марина решила подать на развод. После разрыва женщина вышла замуж за Андрея Зубкова, известного баскетболиста, и родила еще двоих детей. Рыжий из группы «Иванушки» остался со старшим сыном. Сейчас он признается, что хочет забрать на воспитание младшего ребенка.

«Старший Ванька со мной живет, ему 18 лет. Младший Артемий — с моей бывшей женой. Ему 14 лет. Как только, так сразу ей говорю: „Давай, возвращай“. Она двоих родила. Господи, чего ей мучиться?!» — говорит артист.

Отметим, что такое заявление исполнитель сделал в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, пишет StarHit.