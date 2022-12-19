Телеведущий Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ

Известный исполнитель Жан Милимеров на телевизионном шоу «Суперстар! Возвращение» канала НТВ исполнил хит «Я буду помнить» музыканта Владимира Преснякова и участника коллектива «Рондо» Александра Иванова.

Музыкальный критик Сергей Соседов первым решил высказать свое мнение насчет исполнения. Эксперт дал понять, что он взбешен. Историку музыки не понравилось, как композиция была интерпретирована создателями проекта. Критик был категоричен. Он призвал уволить всех тех с телеканала ТНТ, кто причастен к номеру Милимерова.

«Финала ждал, финала не было! В этой песне что самое главное, Жаник? Это финал Пресного, когда он на пределе фальцетом поет. Этого ждешь, этого не было! В этом цимус весь заключается, черт возьми! Кто сделал это? Уволить к черту всех! Ждал, но ты меня обломал. Мало мне было драйва. Я очень люблю эту вещь и очень люблю Жаника. Ну как так?» - сокрушался Сергей Васильевич.