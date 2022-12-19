Виктория Цыганова поблагодарила Ксению Собчак за критику ее патриотической композиции

Российская певица, актриса, композитор Вика Цыганова отреагировала на издевательства и насмешки скандальной телеведущей и журналистки Ксении Собчак. Светская львица, напомним, жестко раскритиковала ее патриотическую песню.

Артистка выступила со своим бравым хитом на сцене в Кремлевском дворце. После этого она мгновенно подверглась многочисленным издевкам Ксении Анатольевны.

Как призналась журналистам Вика, она не держит зла на ведущую, поскольку та выделила ее из общей массы.

«Нужно сказать спасибо ей, что она отделила от всех остальных меня», — сказала Цыганова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

По мнению исполнительницы, после выхода этой композиции, она еще больше набрала популярность на музыкальной площадке. Правда, вскоре YouTube решил удалить ее патриотический трек.

Цыганова также отметила, что она практически не разбирается в современной технике и не умеет включать компьютер. Всеми последними новостями с ней делится ее муж.

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