Вячеслав Макаров скрывался в костюме Пугало в телешоу «Маска. Танцы»

Шоумен и певец Вячеслав Макаров скрывался в костюме Пугало на телепроекте «Маска. Танцы». Артист покинул шоу буквально в шаге до финала.

В 11 выпуске в номинации перед финалом программы «Маски. Танцы» оказались Пугало и Зебра. Жюри решило спасти Зебру.

Судьи единогласным решением назвали имя певца Вячеслава Макарова. Их версия и оказалась верной. Первой, кто артиста узнал, стала Мария Горбань.

После разоблачения ведущий признался, что он постоянно работал над своим поведением для того, чтобы не оказаться среди главных претендентов на вылет. Макаров признался, что даже был вынужден изменить походку и не пускать в ход свои фирменные шутки. При этом артист добавил, что в последний раз танцами он занимался в 15-летнем возрасте, поэтому порой ему было нелегко.

«Мне было необходимо создать интересного героя. Долго думал, какими качествами его наделить. Понял, что во мне много лет спал ребенок», — объяснил Вячеслав.

Поэтому в финале шоу выступят Щетка, Зебра, Морской конец, Черный лебедь.



