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Володин отреагировал на обращение Пригожина по ситуации с похоронами героя СВО Меньшикова

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Володин отреагировал на обращение Пригожина по ситуации с похоронами героя СВО Меньшикова
Санкт-Петербург
Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на обращение бизнесмена Евгения Пригожина, попросившего прислать в Петербург специальную чрезвычайную комиссию, чтобы разобраться в ситуации с похоронами героически погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова. По словам спикера, на фронте все равны, и нельзя разделять добровольцев, бойцов ЧВК и военнослужащих, когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину.

Предприниматель Евгений Пригожин направил открытое обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросил прислать в Санкт-Петербург специальную чрезвычайную комиссию, чтобы разобраться в вопиющей ситуации с захоронением бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы в Северной столице.

«Эти отважные герои заслужили воинские почести при погребении. Мы высоко ценим их доблесть, самопожертвование и настоящее мужество в бою. Все они служат Родине и погибают, защищая страну. Их имена навсегда вписаны в историю», – говорится в тексте письма.

Володин отреагировал на обращение Пригожина, заявив, что на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Председатель нижней палаты российского парламента убежден, что нельзя их разделять, когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину.

«На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий. Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью. По-другому нельзя», – подчеркнул Володин.

Как отмечают авторы телеграм-канала «Невский Дозор», простая, на первый взгляд, мысль, но по каким-то причинам до петербургских чиновников, включая губернатора Александра Беглова, ее нужно доносить чуть ли не с боем.

«Почему все, что у нас делается в связи с СВО – делается из-под палки? И всех этих кабинетных крыс нужно закол****ь со всех сторон, чтобы добиться адекватной реакции? Искренне надеемся, что в Смольном усвоили месседж Володина и восприняли его как минимум как предостережение», – пишут администраторы паблика.

Напомним, Дмитрий Меньшиков героически погиб в зоне специальной военной операции 17 октября при захвате укрепленного опорного пункта ВСУ, уничтожив при этом пулеметный расчет и как минимум трех бойцов противника, спасая тем самым жизни своих товарищей. Несмотря на все обстоятельства, власти Петербурга не оказывают содействия в решении вопроса захоронения Меньшикова с полагающимися почестями. В связи с этим петербургские активисты уже опубликовали петицию с требованием отставки всех чиновников Северной столицы, причастных к похоронной сфере, вплоть до губернатора Беглова, а также просьбой к Генпрокуратуре, Следственному комитету и президенту Российской Федерации обратить внимание на вопиющую ситуацию с похоронами героя Меньшикова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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