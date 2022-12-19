Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина заявила, что Орбакайте и Николаев являются показными патриотами

Ольга Кормухина высказалась по поводу появления певицы Кристины Орбакайте и композитора Игоря Николаева на сцене федерального телеканала в сине-желтом сочетании. Напомним, что звезды нарядилась в цвет флага Украины.

Россияне были взбешены. В соцсетях они предложили выдворить артистов из страны. Заслуженная артистка РФ решила также высказаться, почему, по ее мнению, такое могло произойти.

«Часто вспоминаю замечательные фильмы из нашего детства о гражданской: «чей флаг-то вешать сегодня? Чья власть в городе?». Видимо, в какую входили дверь, через ту выходить приходится. Хочется спросить у тех, кто возмущается поведением этих селебов. Кто годами их возносил, старательно вытаптывал пространство вокруг постаментов?» — задается вопросами Кормухина.

Исполнительница признала, что искусственные звезды затмили истинные таланты, более достойные славы и возможности выступать.

«Только крыльев поломанных не склеить, а настоящих, тех, кто так нам сейчас необходим, не вернуть! Придется теперь потреблять творчество так называемых «записных» патриотов. Вообще, все это очень гаденько. Не знаю, как вам», — резюмировала она.