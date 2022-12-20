В Китае сделали заявление о совместных с российским флотом учениях

Представители китайского военного ведомства сделали заявление о совместных учениях военных Российской Федерации и КНР, которые запланированы на ближайшее время. В заявлении министерства отмечено, что эти маневры являются выражением готовности двух государств вместе противостоять угрозам на море.

Учения, о которых говорится, запланировано провести с 21 до 27 декабря текущего года, они носят название «Морское взаимодействие». В качестве места для их проведения намечены воды Восточно-Китайского моря. Сообщается, что от российского военного флота в маневрах примет участие ракетный крейсер, фрегат, два корвета.

В заявлении китайского ведомства отмечено, что Россия и КНР готовы вместе бороться за стабильность в регионе, так и в более широком масштабе.

«Эти учения свидетельствуют, что Китай и Россия усиливают меры для того, чтобы сообща противостоять угрозам безопасности на море», – написано в заявлении.