Недавно британский руководитель правительства Сунак сделал заявление о дипломатических переговорах между Российской Федерацией и киевским режимом. Он считает, что не следует их проводить и что они будут безрезультатными пока российская армия продолжает проводить операцию. Он также призвал западные государства продолжать делать поставки киевскому режиму.

На это заявление в своих комментариях отреагировали читатели издания Daily Mail. Они подвергли критике заявление Сунака и предложили ему отправиться на Украину и там работать премьер-министром.

Читатели отметили, что Сунак не занимается своими прямыми обязанностями, поскольку не заботится о внутренних делах Великобритании.

«Удивительно, как он может найти еще два миллиарда для Украины, а у нас в стране все еще есть люди в нищете, выбирающие между едой и теплом! Расставляйте приоритеты правильно», – написал один из читателей.