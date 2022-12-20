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Макгрегор выразил мнение о последствиях для США украинского кризиса

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Макгрегор выразил мнение о последствиях для США украинского кризиса
В Мире
Американский полковник в отставке Макгрегор

Американский полковник в отставке Макгрегор выразил мнение о результатах, к которым приведет США украинский кризис. Он отметил, что американские политические власти своим курсом стимулировали этот кризис, но, по его мнению, они потерпят здесь поражение, которое повлечет за собой утрату прежнего влияния на международной арене. 

Макгрегор указал на признак, который свидетельствует о недостижении США своих целей на Украине, и на который, по его мнению, мало кто обращает внимание.

Он подчеркнул, что этим признаком является нежелание других государств на международной арене продолжения украинского кризиса и их стремление дипломатически его урегулировать. Он также добавил, что кризис не в интересах и самих США. 

«Остальной мир этого не хочет. Честно говоря, американцам самим это не нужно. Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс», – сказал Макгрегор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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