Yandex.RTB

Польша обратилась в Совет Европы

Image 16+
Польша обратилась в Совет Европы
В Мире
Фото из открытых источников

Польские политические власти намерены продолжать добиваться получения от Германии репарационных выплат за нападение в годы Второй мировой войны. Они подали заявление в Совет Европы, чтобы это международное политическое учреждение способствовало организации переговоров между официальными Варшавой и Берлином по этому вопросу.

Заместитель руководителя польского внешнеполитического ведомства Мулярчик заявил, что это обращение связано с нежеланием немецкой стороны вести обсуждение этого вопроса. Поэтому, пояснил он, официальная Варшава хочет привлечь к организации диалога международные структуры.

«Мы обращаемся, чтобы было начато сотрудничество, чтобы была создана платформа для диалога между Германией и Польшей», – отметил польский дипломат.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство Польши требует выплаты от Германии 1,3 триллионов долларов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Польша обратилась в Совет Европы

Сегодня, 20:18

Макгрегор выразил мнение о последствиях для США украинского кризиса

Сегодня, 13:43

Британцы подвергли критике Сунака

Сегодня, 09:13

В Китае сделали заявление о совместных с российским флотом учениях

Сегодня, 08:03

Песков рассказал о переговорах между Путиным и Лукашенко

Вчера, 19:18

Хазин выразил мнение о положении Трампа

Вчера, 09:43

Журналисты Sohu рассказали о противостоянии ЕС и РФ

Вчера, 08:33

Китайские политологи выразили мнение о целях США в украинском кризисе

18-12-2022, 20:28

В Молдавии проведен митинг

18-12-2022, 16:43

Журналист выразил мнение о международном положении Польши

18-12-2022, 14:08

Бербок выступила за изменение названия одного из государственных залов

17-12-2022, 17:23

Журналист Караева выразила мнение о ситуации в ЕС в связи с санкциями

17-12-2022, 12:13

Бернс выразил мнение о приложении TikTok

17-12-2022, 08:28

Путин пообщался с Моди

16-12-2022, 13:38

В российском посольстве в США прокомментировали новые санкции

16-12-2022, 08:28

Европейские государства закупают российский сжиженный природный газ

14-12-2022, 21:58

Китайские журналисты выразили свое мнение об отношениях между США и ЕС

14-12-2022, 12:38

В СМИ обсуждаются сообщения вокруг Китая и Индии

14-12-2022, 09:43

Лукашенко провел назначения в правительстве

13-12-2022, 16:08

Западные государства сделали заявление по вопросу цены на нефть из России

13-12-2022, 09:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
NYT: США помешали Киеву убить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО
  • 18-12-2022, 09:53

NYT: США помешали Киеву убить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО

Запад помешал Украине убить начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Володин отреагировал на обращение Пригожина по ситуации с похоронами героя СВО Меньшикова
  • Вчера, 11:46

Володин отреагировал на обращение Пригожина по ситуации с похоронами героя СВО Меньшикова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на обращение бизнесмена Евгения Пригожина, попросившего прислать в Петербург

«Хачапури вам больше не видать». Грузия закрывает въезд для граждан РФ?
  • Вчера, 20:07

«Хачапури вам больше не видать». Грузия закрывает въезд для граждан РФ?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением ограничить пребывание граждан России в стране 90 днями. Однако такое предложение негативно

Телеведущий Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ
  • Вчера, 07:10

Телеведущий Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ

Известный исполнитель Жан Милимеров на телевизионном шоу «Суперстар! Возвращение» канала НТВ исполнил хит «Я буду помнить» музыканта Владимира

Кого назвали победителем в шоу «Новая битва экстрасенсов» на канале ТНТ
  • 18-12-2022, 03:11

Кого назвали победителем в шоу «Новая битва экстрасенсов» на канале ТНТ

На минувшей неделе началось голосование за самого сильного участника 23 сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов». Результаты опроса стали известны

Сергей Соседов заявил, что Алла Борисовна Пугачева выходила замуж только за малышей
  • Вчера, 15:31

Сергей Соседов заявил, что Алла Борисовна Пугачева выходила замуж только за малышей

Известная певица Катя Лель в эфире телевизионного шоу «Суперстар! Возвращение», которое выходит на канале НТВ, исполнила композицию Ирины Аллегровой

Новости партнеров
Новости партнеров
Журналист выразил мнение о международном положении Польши
  • 18-12-2022, 14:08

Журналист выразил мнение о международном положении Польши

В издании Financial Times опубликована статья, автор которой проанализировал внешнеполитическое положение Польши на текущий момент. Он считает, что в

Китайские политологи выразили мнение о целях США в украинском кризисе
  • 18-12-2022, 20:28

Китайские политологи выразили мнение о целях США в украинском кризисе

Журналисты китайского издания The Global Times провели опрос среди экспертов в области международных отношений о политике западных государств по

В Молдавии проведен митинг
  • 18-12-2022, 16:43

В Молдавии проведен митинг

На западной территории Молдавии в городе Унганы состоялся массовый митинг местных жителей, политических и общественных деятелей. Эта акция была

Хазин выразил мнение о положении Трампа
  • Вчера, 09:43

Хазин выразил мнение о положении Трампа

Экономист Хазин считает, что занимавший ранее должность президента США Трамп не одержит победу на следующих выборах политического руководителя