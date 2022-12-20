Польша обратилась в Совет Европы

Польские политические власти намерены продолжать добиваться получения от Германии репарационных выплат за нападение в годы Второй мировой войны. Они подали заявление в Совет Европы, чтобы это международное политическое учреждение способствовало организации переговоров между официальными Варшавой и Берлином по этому вопросу.

Заместитель руководителя польского внешнеполитического ведомства Мулярчик заявил, что это обращение связано с нежеланием немецкой стороны вести обсуждение этого вопроса. Поэтому, пояснил он, официальная Варшава хочет привлечь к организации диалога международные структуры.

«Мы обращаемся, чтобы было начато сотрудничество, чтобы была создана платформа для диалога между Германией и Польшей», – отметил польский дипломат.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство Польши требует выплаты от Германии 1,3 триллионов долларов.