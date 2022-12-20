Агутин откровенно рассказал о приписанном ему конфликте с певцом Шаманом

Леонид Агутин оказался в центре скандала. В СМИ появилась информация о том, что на одном из мероприятиях артист наотрез отказался позировать перед фотографами вместе с популярным певцом Шаманом (Ярослав дронов).

Агутин признался, что конфликт с Шаманом журналисты раздули намеренно. По словам исполнителя, сниматься вместе с автором хита «Я – русский» ему никто даже и не предлагал. Более того, Леонид не слышал ни одной песни молодого патриота.

Когда об этом начали везде писать, я не понял, о чем речь, ведь сто лет не был на красных дорожках. Затем вспомнил, где произошло это – на «Песне года». Я не отказался фотографироваться с ним. Я вышел на пресс-вол, он общался с журналистами. Не люблю этого позирования, поэтому я попросил: «можно побыстрее сфотографируюсь и затем пойду?». Сделал так. Сфотографировался и быстро ушел. Ничего не имею против него.



