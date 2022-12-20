Актер Сергей Перегудов проинформировал о работе с Еленой Яковлевой и недавней женитьбе

В новом ироничном телевизионном ериале «Дама с собачкой» на телеканале «Россия 1» Сергей Перегудов сыграл следователя, который помогает главной героине (исполнила Елена Яковлева) расследовать преступление.

Актер признался, что ему было легко и приятно работать с Яковлевой, поскольку ранее они уже пересекались во многих детективных фильмах. Сергей знает Елену как хорошего, остроумного, современного человека с хорошими профессиональными качествами.

При этом артист кино подтвердил информацию о том, что он действительно связал себя узами брака со своей возлюбленной.

«Это правда, нет здесь тайны. Мы поженились в минувшем году, за день до моего дня рождения», — признался артист.

Перегудов отметил, что свадьба состоялась во время съемок сериала «Дама с собачкой», в котором он сыграл Эдуарда Свиридова.

При этом личности жены киноактер раскрывать не стал. Он лишь заверил, что его супруга не имеет никакого отношения к миру кино, она человек других профессий.