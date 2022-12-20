Актриса из сериала «Уэнсдэй» назвала видеоигру, которая повлияла на всю ее жизнь

Актриса Эмма Майерс (Emma Myers), которая более известна зрителю по роли девушки-оборотня Энид Синклер из популярного телесериала «Уэнсдей», назвала видеоигру, которая повлияла на всю ее жизнь. Артистка поделилась мнением об игре Final Fantasy XV.

Как заявила девушка, этот тайтл оказал на нее особенное влияние в подростковом возрасте. К своему новому посту в социальных сетях Эмма прикрепила саундтрек из Final Fantasy XV от известного композитора Наоси Мизуты.

Напомним, что премьера сериала «Уэнсдэй» состоялась месяц назад - 23 ноября 2022 года. Режиссёром фильма выступил Тим Бёртон ( «Эдвард руки-ножницы», «Труп невесты»). Шоу получило довольно высокую оценку - 8,5 балла из 10 от интернет-пользователей портала IMDb, а также 8,2 из 10 от посетителей «Кинопоиска».

Сериал собрал 752,5 млн часов просмотра только за первые две недели после своего релиза. Он занял третье место в рейтинге самых популярных англоязычных проектов онлайн-кинотеатра США Netflix.