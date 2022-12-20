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«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте

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«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте
Военные новости
Фото из открытых источников

Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 20 декабря посетил Бахмут.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский посетил передовую в Бахмуте. В связи с этим бизнесмен Пригожин записал видео, в котором предложил главе Украины встретиться.

"Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться. Пригожин", - публикует видеообращение предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Также Пригожин отметил, что намеренно приехал из штаба в Бахмут. В своем обращении предприниматель отметил, что находится рядом и открыт для разговора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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