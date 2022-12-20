Иосиф Пригожин заступился за Орбакайте и Николаева после их номера в жёлто-синих цветах

Продюсер Иосиф Пригожин решил поддержать исполнительницу Кристину Орбакайте и композитора Игоря Николаева. Напоминаем, что российская общественность осудила артистов после их скандального появления на вокальном шоу "Дуэты" в жёлтом и синем нарядах.

В беседе с журналистами Иосиф заявил, что Кристина с Игорем стали жертвами "инквизиторской" тенденции. Пригожин призвал россиян не искать в тёмной комнате черную кошку. Продюсер также предполагает, что звезды пришли в таких нарядах, которые напоминают украинский флаг, вовсе не сознательно. Супруг Валерии искренне не понимает, почему артистов осудили за цвет их костюмов.

"Эти цвета теперь нам не принадлежат что ли? Цвета теперь Украине только принадлежат? Нам что теперь, от них отказаться? Даже нас с Валерией в этом обвиняли! Ну и что теперь, ещё раз говорю, что нужно жёлто-синий отменить?" — возмутился он.

Ранее на Николаева и Орбакайте хейтеры набросились со всех сторон. Некоторые даже предложили изгнать артистов из России.