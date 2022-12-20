Лариса Долина рассказала, что перенесший операцию на ноге Николай Басков выздоравливает

Певица Лариса Долина в беседе с репортером Teleprogramma.pro рассказала о самочувствии исполнителя Николая Баскова.

Неделю назад стало известно о том, что знаменитый артист перенес операцию на ноге из-за сильно поврежденных связок. «Золотой голос страны» выходит на сцену, хотя немного ограничен в передвижениях.

Это не очень приятная история. Однако Николай уже идет на поправку, выздоравливает, поет. Мы с ним снимались на «Песне года», — поделилась Лариса Долина.

Ранее Басков признался, что он сам «довел» себя до проблем со здоровьем. По словам артиста, пока что он не рискует передвигаться самостоятельно после операции на ноге. Певец боится вновь получить травму, поскольку реабилитационный период продолжается.

Хотел прежде всего извиниться, что немного прихрамываю. Наша пресса любит навешать на человека столько ярлыков сразу, и ты уже чувствуешь, что ближе к земле. У меня всего лишь проблемы со связками, российские доктора сделали прекрасную работу. Голосовые связки в целости и сохранности, - сказал «натуральный блондин.