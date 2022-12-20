2022 год был богат на хорошие сериалы, как на отечественные, так на зарубежные. Названы 10 новых сериалов, которые можно посмотреть на новогодних праздниках:

1. Фэнтези «Дом дракона»

2. Фэнтези «Уэнсдей»

3. Драма «Изобретая Анну»

4. Комедия «Наш флаг означает смерть»

5. Комедия «Конец света»

6. Драма «Время побеждать: расцвет династии «Лейкерс»

7. Драма «Нулевой пациент»

8. Фантастика «Разделение»

9. Драма «Монастырь»

10. Драма «Отель Портофино»