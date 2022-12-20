Сергей Лазарев пожаловался, что он не спит уже трое суток из-за работы

В минувшую субботу в Москве состоялась церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». Почетную награду «Русского радио» в очередной, девятий раз получил певец Сергей Лазарев. В кулуарах популярный артист пообщался с журналистами.

Он признался, что этот год был для него очень продуктивным. С новым шоу певец объездил 22 города России, на очереди – 23-й.

Я не спал уже трое суток, вчера был в Рязани, а позавчера – в Сочи, во Владимире. До этого был в Костроме, Иваново. Тур... Я приехал в Москву для того, чтобы получить «Золотой граммофон» и поеду дальше. Буквально недавно вышла дуэтная с Евой Власовой. Занимался и музыкой, продолжаю работать в театре, также играю в спектакле «Женитьба Фигаро».

Лазарев отметил, что чувствует сильную усталость, поэтому две-три недели планирует отдохнуть и расслабиться. А уже с 30 января начинается новый проект, в котром Сергей принимает участие.